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В Тюмени признаны недействительными итоги выборов президента РоссииСегодня в 10:54

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Из-за вброса бюллетеней.

Территориальная избирательная комиссия Центрального административного округа Тюмени признала недействительными результаты голосования на выборах президента РФ на участке №2239. Поводом для этого послужил вброс бюллетеней, сообщает "Уралинформбюро".

Жалобу на нарушение в облизбирком направил представитель КПРФ Алексей Беломоев. Он обратил внимание на видеоролик с камер наблюдения на участке. В кадре некая женщина опускала в урну для голосования несколько бюллетеней.

В ходе проверки выяснилось, что на видео "засветилась" председатель данной участковой избирательной комиссии.

"На видеоматериалах зафиксировано, что в руках у С.В. Суворовцевой находится несколько бюллетеней, количество определить не представляется возможным в связи с качеством видеоматериала. То, что это были избирательные бюллетени подтверждено в ходе вскрытия стационарного ящика для голосования", - гласит пояснение к решению ТИК.

Выборы президента России состоялись 18 марта. С подавляющим преимуществом победил Владимир Путин, которого поддержали 3/4 избирателей. Второе место занял выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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