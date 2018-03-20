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Депутатам Екатеринбурга прямые выборы мэра не нужныСегодня в 13:08

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Решили не выступать в их защиту.

Депутаты Екатеринбургской гордумы отказались требовать отмены грядущей выборной реформы. Соответствующее решение было принято на заседании 20 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Отмена всенародных выборов мэра уральской столицы, а также сокращение доли избираемых по партийным спискам думцев обсуждается достаточно давно. Чтобы успеть узаконить изменения в Уставе Екатеринбурга к сентябрьским выборам, депутатам областного Заксобрания необходимо принять соответствующие корректировки в региональное законодательство не позже середины апреля. По данным инсайдеров, соответствующий пункт будет внесен в повестку заседания, запланированного на 3 число.

Депутат гордумы Дмитрий Головин предложил написать коллективное обращение в Заксобрание о сохранении прямых выборов мэра и председателя гордумы. Его поддержали Константин Киселев, Эдуард Мансуров и глава города Евгений Ройзман.

"Большинству из вас избираться, а еще никто из вас не знает, как будут нарезаны округа. Есть смысл обозначить свою позицию", - отметил последний.

Однако идея обращения к "старшим коллегам" не нашла поддержки большинства. "За" высказались лишь 14 из 36 депутатов.

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