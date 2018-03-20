На 48 часов.

Экс-президент Франции Николя Саркози задержан по делу о возможном финансировании ливийским государством его избирательной кампании.

По данным издания Le Monde, политика взяли под стражу 20 марта, когда он явился на первый допрос в полицейский участок в Нантере, где расположено Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми нарушениям.

Теперь у правоохранителей есть 48 часов, чтобы отпустить Саркози или предъявить ему обвинение, передает "Уралинформбюро".

Дело о финансовых махинациях было открыто еще в 2013 году. К его расследованию были привлечены несколько человек, в том числе знаменитый Серж Турнери. Следователь разбирался во многих коррупционных делах, возбужденных в отношении состоятельных и влиятельных лиц Франции. В частности, занимался делом 88-летнего миллиардера и сенатора Сержа Дассо, обвиняемого в подкупе избирателей в городе Корбей-Эссон.