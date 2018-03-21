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Участковых на Среднем Урале будут мотивировать на работу жильем20 марта в 16:20

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Предложение внес депутат ЗакСо.

Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит возможность выделения участковым уполномоченным региона квартир на вверенных им территориях. С соответствующей инициативой выступил депутат Евгений Зяблицев на заседании ЗакСо 20 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Народный избранник рассказал начальнику областного ГУ МВД России Михаилу Бородину о жалобах свердловчан на некачественную работу участковых и предложил разработать мотивационные механизмы для повышения качества их труда.

"Два года назад я обращал внимание на неудовлетворительную работу участковых. За прошедшее время кардинально ничего не поменялась. Также поступает много жалоб на их работу: люди жалуются на бездействие, на то, что даже в рабочее время, в приемные часы, участковых невозможно найти. Может быть, нам вместе подумать, как решить проблему, чтобы у полицейских была заинтересованность в более качественной работе?" - обратился к Михаилу Бородину Евгений Зяблицев.

По словам руководителя полицейского главка, важным фактором остается то, что участковые уполномоченные не имеют собственного жилья и проживают не на своих участках.

"Нас часто спрашивают: "Где участковые?" Ответ простой – половина участковых не имеет своего жилья, три четверти живут не на своих участках. Это важный фактор. Когда участковый проживает на обслуживаемой территории, не надо искать его - он рядом, он доступен и может оперативно реагировать на любое происшествие. Давайте дадим людям уверенность, что бытовые вопросы будут решены, и я вам гарантирую, что и жители области начнут чувствовать себя увереннее и безопаснее", - отметил Бородин.

Он подчеркнул, что выделение служебного жилья и возможный перевод его в будущем в собственность стали бы серьезным стимулом для службы участковых уполномоченных. "А это основная служба, которая непосредственно работает с населением", - добавил Михаил Бородин.

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