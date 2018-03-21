Стало известно имя убийцы офицера ФСБ Александра ЛитвиненкоСегодня в 12:42
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По версии отца погибшего.
Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко был убит Алексом Гольдфарбом - человеком из близкого окружения олигарха Бориса Березовского. Об этом в эфире программы "Пусть говорят" заявил отец погибшего.
Литвиненко-старший уверен, что перед смертью его сына травили несколько раз, "отраву" давали в том числе и в госпитале, куда тот был доставлен. На это, по мнению мужчины, указывает смена диагнозов: в больницу подполковник поступил с пищевым отравлением, затем у него в крови обнаружили таллий и только после возникла версия с отравлением радиоактивным полонием-210.
Александр Литвиненко бежал в Великобританию в 2000 году и был убит 23 ноября 2006-го в Лондоне. Специалисты британского Агентства по охране здоровья объявили, что в организме погибшего обнаружен радиоактивный полоний-210. Иностранные спецслужбы обвинили в убийстве экс-разведчика Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна, с которыми Литвиненко встречался незадолго до смерти. Утверждалось, что именно они подложили токсичное вещество в чай подполковника в лондонском баре Pine Bar.
В июле 2007 года Великобритания потребовала от России выдачи Лугового. Ссылаясь на конституционный запрет, Россия отказала в экстрадиции, что привело к обострению конфликта между государствами. Луговой причастность к делу Литвиненко отрицает. По его мнению, убийство – дело рук британских спецслужб, русской мафии или Бориса Березовского, передает "Уралинформбюро".
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а зачем его надо было убивать?ответить
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