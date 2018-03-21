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Главе МИДа Лаврову предрекли отставкуСегодня в 18:07

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По собственному желанию.

Сергей Лавров в ближайшее время покинет пост министра иностранных дел РФ. Об этом со ссылкой на источники, близкие к к внешнеполитическому ведомству, сообщает RTVI.

По данным портала, главный дипломат России давно хотел оставить должность, которую занимает с 2004 года. Но по просьбе Владимира Путина доработал до президентских выборов. В состав нового федерального правительства, которое в ближайшее время сформирует глава государства, Лавров, как отмечается, не войдет.

Выборы президента России состоялись 18 марта. С подавляющим преимуществом победил Владимир Путин, которого поддержали 3/4 избирателей. Второе место занял выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает "Уралинформбюро".

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