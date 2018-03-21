Эсеры предложили коммунистам и либералам объединитьсяСегодня в 19:34
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В одну партию.
"Справедливая Россия" предложила оппозиционным думским фракциям объединиться в единый блок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат нижней палаты российского парламента Дмитрий Ионин.
"Работа СР, КПРФ и ЛДПР в Госдуме давно демонстрирует потенциал для объединения. По многим вопросам мы голосует одинаково, особенно по вопросам, против которых выступает большинство из Единой России. Каждая из партий в разное время вносила схожие законы о прогрессивной шкале налогообложения, Детях Войны, пенсионной реформе и многому другому. Сегодня мы модем объеденится в рамках контроля за исполнением вопросов внутренней политики, по которым мы пересекаемся с пунктами послания Президента России Федеральному Собранию", - отметил он (орфография и пунктуация пользователя сохранены - прим. ред.).
Ионин уверен, что объединение в единую левоцентристскую коалицию позволит партиям создать реальный противовес "Единой России".
Стоит напомнить, что Государственная дума VII созыва была избрана 18 сентября 2016 года. Единороссы по итогам распределения мест получили в ней 343 мандата, КПРФ - 42, ЛДПР - 39. Эсерам в нижней палате российского парламента досталось 23 "кресла".
Избранный самовыдвиженец Владислав Резник примкнул к фракции "Единая Россия". Еще два места в Госдуме заняли представители "Гражданской платформы" и "Родины" - Рифат Шайхутдинов и Алексей Журавлев. Будет ли им предложено войти в состав новой политической коалиции, Ионин не уточнил, передает "Уралинформбюро".
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