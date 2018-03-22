И личных встреч.

Начиная со следующей недели, депутаты Госдумы РФ будут работать по новому графику. Внесение изменений в него было одобрено нижней палатой парламента на пленарном заседании 21 марта, передает "Уралинформбюро".

Если раньше депутаты заседали по средам и пятницам, то теперь будут – по вторникам и четвергам. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит народным избранникам посвятить освободившееся время во второй половине четверга и в пятницу работе в регионах.

"Важно создать условия для тех депутатов, кто работает с избирателями в еженедельном режиме в регионах", - подчеркнул Володин.

Далеко не все парламентарии после избрания стали перевозить свои семьи в Москву, многие видятся с близкими только по выходным. Соответственно, теперь встречам не только с избирателями, но и с родными они могут посвящать 4 дня в неделю – с пятницы по понедельник включительно.

Следует отметить, что перелет депутатов из столицы в регион избрания и обратно оплачивается из госбюджета.

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