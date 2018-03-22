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Из свердловского ЗакСо уходит эсер Евгений ЛобовСегодня в 11:43

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Посвятит время семье и бизнесу.

Заксобрание Свердловской области покидает депутат от "Справедливой России" Евгений Лобов. Заявление парламентария о досрочном сложении полномочий будет рассмотрено 3 апреля на заседании ЗакСо.

"Да, Евгений Лобов принял решение об уходе. Это связано с семейными обстоятельствами. Планирует больше внимания уделить семье и бизнесу", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель фракции "Справедливой России" Андрей Жуковский.

По его словам, в 10-дневный срок с момента принятия отставки СР рассмотрит и выдвинет кандидатуру на освободившееся "кресло" в парламенте. Возможным преемником Лобова станет эсер Егор Шаламовский, который в 2016 году выдвигался кандидатом в депутаты по Железнодорожной территориальной группе.

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