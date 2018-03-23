×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Путин предложил Собчак стать губернатором или идти к материСегодня в 08:06

А Грудинину - министерский портфель.

Вновь избранный президент России Владимир Путин предложил двум бывшим оппонентам поработать на государство. Высокие посты, по его мнению, могут занять Павел Грудинин и Ксения Собчак, пишет Газета.ru.

Конкретные предложения директор совхоза имени Ленина и журналистка получили на встрече главы государства с проигравшими выборы кандидатами. Грудинину Путин предложил стать министром сельского хозяйства. По некоторым данным, нынешний глава Минсельхоза Александр Ткачев намеревается уйти в бизнес.

Собчак президент предоставил право выбора – либо возглавить не самый успешный регион, чтобы продемонстрировать управленческие способности, либо стать членом Совета Федерации по президентской квоте. Если журналистка предпочтет второй вариант, то в России впервые появится сенатор, назначенный главой государства. Ранее данной возможностью не пользовались ни Путин, ни его предшественники.

Следует отметить, что в Совете Федерации уже есть представительница династии Собчак – Людмила Нарусова, являющаяся матерью Ксении и вдовой бывшего начальника Путина Анатолия Собчака, передает "Уралинформбюро".

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Победившего Путина поддержали 3/4 избирателей. Грудинин занял второе место. Собчак стала четвертой, уступив еще и либерал-демократу Владимиру Жириновскому.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
россиянка Сегодня в 10:41

Путин решил плохой регион до конца добить, что предлагает Собчак стать его руководителем? А что она понимает в производстве и в хозяйстве? В болтологии ей, конечно, равных нет, она же у господина Путина училась. Но почему Путин везде расставляет по руководящим местам своих друзей, друзей друзей, совершенно не думая о том, как люди в регионах мучаются от таких вот горе-руководителей? Он, конечно, умеет в мире идиотов пугать ракетами, свою функцию выполняет по сдерживанию того самого мирового зла. В Сирии ведь Россия остановила чёрных мусульман, которых евреи создали, не только ради того, чтобы Россия осталась невредимой, но ещё и для того, чтобы Европа осталась бы невредимой, чтобы была отодвинута угроза мировой войны. В этом он, конечно, преуспел. Кстати, его заранее предупредили об этом. Но почему он в своём доме, т.е. в России, как очень отвратительная хозяйка, которая только марафет на себя наводит, но при этом дома жуткий срач развела, совершенно не думает о том, как тяжко живётся народу в российском доме благодаря вот такому "хозяину"?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Президентская кампания-2018»

Главные новости

Аналитика

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Что останется потомкам?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×