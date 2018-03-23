Путин предложил Собчак стать губернатором или идти к материСегодня в 08:06
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А Грудинину - министерский портфель.
Вновь избранный президент России Владимир Путин предложил двум бывшим оппонентам поработать на государство. Высокие посты, по его мнению, могут занять Павел Грудинин и Ксения Собчак, пишет Газета.ru.
Конкретные предложения директор совхоза имени Ленина и журналистка получили на встрече главы государства с проигравшими выборы кандидатами. Грудинину Путин предложил стать министром сельского хозяйства. По некоторым данным, нынешний глава Минсельхоза Александр Ткачев намеревается уйти в бизнес.
Собчак президент предоставил право выбора – либо возглавить не самый успешный регион, чтобы продемонстрировать управленческие способности, либо стать членом Совета Федерации по президентской квоте. Если журналистка предпочтет второй вариант, то в России впервые появится сенатор, назначенный главой государства. Ранее данной возможностью не пользовались ни Путин, ни его предшественники.
Следует отметить, что в Совете Федерации уже есть представительница династии Собчак – Людмила Нарусова, являющаяся матерью Ксении и вдовой бывшего начальника Путина Анатолия Собчака, передает "Уралинформбюро".
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Победившего Путина поддержали 3/4 избирателей. Грудинин занял второе место. Собчак стала четвертой, уступив еще и либерал-демократу Владимиру Жириновскому.
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Путин решил плохой регион до конца добить, что предлагает Собчак стать его руководителем? А что она понимает в производстве и в хозяйстве? В болтологии ей, конечно, равных нет, она же у господина Путина училась. Но почему Путин везде расставляет по руководящим местам своих друзей, друзей друзей, совершенно не думая о том, как люди в регионах мучаются от таких вот горе-руководителей? Он, конечно, умеет в мире идиотов пугать ракетами, свою функцию выполняет по сдерживанию того самого мирового зла. В Сирии ведь Россия остановила чёрных мусульман, которых евреи создали, не только ради того, чтобы Россия осталась невредимой, но ещё и для того, чтобы Европа осталась бы невредимой, чтобы была отодвинута угроза мировой войны. В этом он, конечно, преуспел. Кстати, его заранее предупредили об этом. Но почему он в своём доме, т.е. в России, как очень отвратительная хозяйка, которая только марафет на себя наводит, но при этом дома жуткий срач развела, совершенно не думает о том, как тяжко живётся народу в российском доме благодаря вот такому "хозяину"?ответить
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