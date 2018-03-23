А Грудинину - министерский портфель.

Вновь избранный президент России Владимир Путин предложил двум бывшим оппонентам поработать на государство. Высокие посты, по его мнению, могут занять Павел Грудинин и Ксения Собчак, пишет Газета.ru.

Конкретные предложения директор совхоза имени Ленина и журналистка получили на встрече главы государства с проигравшими выборы кандидатами. Грудинину Путин предложил стать министром сельского хозяйства. По некоторым данным, нынешний глава Минсельхоза Александр Ткачев намеревается уйти в бизнес.

Собчак президент предоставил право выбора – либо возглавить не самый успешный регион, чтобы продемонстрировать управленческие способности, либо стать членом Совета Федерации по президентской квоте. Если журналистка предпочтет второй вариант, то в России впервые появится сенатор, назначенный главой государства. Ранее данной возможностью не пользовались ни Путин, ни его предшественники.

Следует отметить, что в Совете Федерации уже есть представительница династии Собчак – Людмила Нарусова, являющаяся матерью Ксении и вдовой бывшего начальника Путина Анатолия Собчака, передает "Уралинформбюро".

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Победившего Путина поддержали 3/4 избирателей. Грудинин занял второе место. Собчак стала четвертой, уступив еще и либерал-демократу Владимиру Жириновскому.