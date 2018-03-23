От депутата ЗакСо.

Заксобрание Свердловской области рассмотрит альтернативный законопроект о выборах мэра Екатеринбурга. Внести документ на рассмотрение намерен 23 марта депутат регионального парламента Вячеслав Вегнер.

"…возьму на себя всю ответственность за ситуацию и внесу альтернативный законопроект", - написал народный избранник на своей странице в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация автора – прим. ред.).

Свое решение он объяснил тем, что за прошедшие годы никто не сделал конкретных шагов по этому вопросу. "Часть ЕГД в комарином писке зашлась и заявила о написании письма в ЗССО, правда пар в гудок ушел… У меня вопрос ко всем: Вы зачем народ дурите? Ведь знаете, что белый шум это, не более того. Если уж действительно хотели что-то сделать, что вам мешало проявить раньше год, два или три назад законодательную инициативу и внести законопроект в ЗССО. Ничего", - добавил Вегнер.

По словам народного избранника, существует опасение, что он может не успеть с подачей документа, поскольку 23 марта – последний день для этого: "Могут заволокитить. Надеюсь, что все успею".

В беседе с журналистом "Уралинформбюро" Вячеслав Вегнер пояснил, что это не тот документ, о котором ранее заявлял депутат Госдумы Андрей Альшевских: "Это документ местной разработки. Альтернативный законопроект, который предполагает выборы мэра. По-настоящему сильного, а не того, который только ленточки разрезает".

22 марта в ЗакСо поступил проект поправок в региональный закон "Об избрании органов местного самоуправления". Документ предполагает возвращение к "советской" системе, при которой глава избирается депутатами гордумы из числа предложенных конкурсной комиссией. Предполагается, что сентябрьские выборы в уральской столице пройдут уже по новой схеме.

В начале текущей недели часть депутатов екатеринбургской гордумы выступила с предложением написать коллективное обращение в Заксобрание о сохранении прямых выборов мэра и председателя органа местного самоуправления. Однако поддержки большинства эта идея не нашла. "За" высказались лишь 14 из 36 народных избранников.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, в свою очередь, заявил о разработке собственного законопроекта, возвращающего Екатеринбургу сильного мэра-хозяйственника. Парламентарий заявил, что готов отдать право законодательной инициативы любому депутату ЗакСо, поскольку региональный Устав такой возможности ему не дает.

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