Нарисовался еще один документ о выборах сильного мэра ЕкатеринбургаСегодня в 09:49
- Текст
- Комментарии (1)
От депутата ЗакСо.
Заксобрание Свердловской области рассмотрит альтернативный законопроект о выборах мэра Екатеринбурга. Внести документ на рассмотрение намерен 23 марта депутат регионального парламента Вячеслав Вегнер.
"…возьму на себя всю ответственность за ситуацию и внесу альтернативный законопроект", - написал народный избранник на своей странице в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация автора – прим. ред.).
Свое решение он объяснил тем, что за прошедшие годы никто не сделал конкретных шагов по этому вопросу. "Часть ЕГД в комарином писке зашлась и заявила о написании письма в ЗССО, правда пар в гудок ушел… У меня вопрос ко всем: Вы зачем народ дурите? Ведь знаете, что белый шум это, не более того. Если уж действительно хотели что-то сделать, что вам мешало проявить раньше год, два или три назад законодательную инициативу и внести законопроект в ЗССО. Ничего", - добавил Вегнер.
По словам народного избранника, существует опасение, что он может не успеть с подачей документа, поскольку 23 марта – последний день для этого: "Могут заволокитить. Надеюсь, что все успею".
В беседе с журналистом "Уралинформбюро" Вячеслав Вегнер пояснил, что это не тот документ, о котором ранее заявлял депутат Госдумы Андрей Альшевских: "Это документ местной разработки. Альтернативный законопроект, который предполагает выборы мэра. По-настоящему сильного, а не того, который только ленточки разрезает".
22 марта в ЗакСо поступил проект поправок в региональный закон "Об избрании органов местного самоуправления". Документ предполагает возвращение к "советской" системе, при которой глава избирается депутатами гордумы из числа предложенных конкурсной комиссией. Предполагается, что сентябрьские выборы в уральской столице пройдут уже по новой схеме.
В начале текущей недели часть депутатов екатеринбургской гордумы выступила с предложением написать коллективное обращение в Заксобрание о сохранении прямых выборов мэра и председателя органа местного самоуправления. Однако поддержки большинства эта идея не нашла. "За" высказались лишь 14 из 36 народных избранников.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских, в свою очередь, заявил о разработке собственного законопроекта, возвращающего Екатеринбургу сильного мэра-хозяйственника. Парламентарий заявил, что готов отдать право законодательной инициативы любому депутату ЗакСо, поскольку региональный Устав такой возможности ему не дает.
Ранее по теме:
Губернатор Куйвашев предсказал: мэра Екатеринбурга выберут на конкурсе
Депутатам ЗакСо предложили отменить всенародные выборы мэра Екатеринбурга
Депутат Госдумы придумал план по возвращению столице Урала сильного мэра
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Насчёт "сильного мэра"-ну это как бы странное понятие. Мэр должен быть умным и порядочным хозяйственником, вот и всё. А то ведь понятие "сильного мэра" можно воспринимать и в явно криминально-бандитском смысле, типа, пахан в городе. А он должен быть не паханом, а именно тем самым опытным, профессиональным и умным хозяйственником.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 11:05
Нарушения на 2 миллиарда рублей нашлись в мэрии Нижнего Тагила
По итогам 2017 года.Сегодня в 10:52
Смертельная пелена: на Среднем Урале произошло 136 ДТП
За сутки.Сегодня в 10:46
Ученые выяснили причину живучести тараканов
У них хороший нюх.Сегодня в 10:30
В Прикамье пьяный байкер протаранил автобус
Двое пострадавших.Сегодня в 10:22
Узбекский врач пырнул соседа ножом
Тот скончался.Сегодня в 10:22
Китайцы представили "бэтмобиль" за 2 миллиона долларов
В базовой комплектации.Сегодня в 10:10
На Серовском тракте автоледи на иномарке протаранила ВАЗ
Пострадал ребенок.Сегодня в 10:06
На Южном Урале гибель многодетного отца вылилась в "уголовку"
Об убийстве.Сегодня в 10:04
Энергоэффективное производство сэкономило ММК миллиард
Идей экономии у заводчан множество.Сегодня в 09:49
Нарисовался еще один документ о выборах сильного мэра Екатеринбурга
От депутата ЗакСо.Сегодня в 09:44
Крит накрыло "марсианской" песчаной бурей
Все стало оранжево-красным.Сегодня в 09:37
Шахрин выпустит авторский путеводитель по Екатеринбургу
И знаковым местам свердловского рок-клуба.Сегодня в 09:22
Весна на Среднем Урале пошла в "плюс"
Снегопады продолжаются.Сегодня в 09:10
Тест: Век воли не видать бы…
Где зэкам хорошо живется.Сегодня в 09:08
Противники сноса екатеринбургской телебашни взяли ее в "плен"
За день до сноса объекта.
Главные новости
- Сегодня в 11:05Нарушения на 2 миллиарда рублей нашлись в мэрии Нижнего Тагила
- Сегодня в 09:22Весна на Среднем Урале пошла в "плюс"
- Сегодня в 09:10Тест: Век воли не видать бы…
- Сегодня в 09:08Противники сноса екатеринбургской телебашни взяли ее в "плен"
- Сегодня в 08:06Путин предложил Собчак стать губернатором или идти к матери
Аналитика
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.
Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил
И когда спасут?
Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок
Что останется потомкам?