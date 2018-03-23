После критики Путина.

В Нижний Тагил прибудет министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Возможная дата визита - в конце марта, сообщили "Уралинформбюро" собственные источники.

Предполагается, что глава ведомства посетит крупные промышленные предприятия города, в числе которых УВЗ, а также оценит "сине-зеленый" питьевой Черноисточинский пруд. Тагильчане намерены обратить внимание Донского на экологические проблемы муниципалитета, в частности, ситуацию с водоснабжением. Не исключено, что в адрес властей и руководителей предприятий поступит жесткая критика с требованием срочно заняться решением экологических вопросов.

Ранее Нижний Тагил раскритиковал глава РФ Владимир Путин. Он включил его в список городов с отвратительной экологией, где жители "из-за смога неделями не видят солнца". Поскольку визит президента в Нижний Тагил 6 марта был ограничен, для более серьезного разбора ситуации он решил направить в уральский муниципалитет главу Минприроды.

Наиболее серьезные опасения в Нижнем Тагиле вызывает проблема питьевого водоснабжения. Качество воды в двух питьевых прудах города не соответствует нормам, а существующие очистные сооружения не отвечают современным требованиям. В настоящее время прорабатывается концессионное соглашение, предусматривающие строительство новых очистных сооружений. Однако экологи настаивают на том, что без тщательного изучения водоемов и их реабилитации тагильчане могут не дождаться улучшения качества воды.

Ранее по теме:

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Мэр Носов, после выборов – в воду!