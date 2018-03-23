×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской едет в Нижний ТагилСегодня в 12:05

  • Текст

После критики Путина.

В Нижний Тагил прибудет министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Возможная дата визита - в конце марта, сообщили "Уралинформбюро" собственные источники.

Предполагается, что глава ведомства посетит крупные промышленные предприятия города, в числе которых УВЗ, а также оценит "сине-зеленый" питьевой Черноисточинский пруд. Тагильчане намерены обратить внимание Донского на экологические проблемы муниципалитета, в частности, ситуацию с водоснабжением. Не исключено, что в адрес властей и руководителей предприятий поступит жесткая критика с требованием срочно заняться решением экологических вопросов.

Ранее Нижний Тагил раскритиковал глава РФ Владимир Путин. Он включил его в список городов с отвратительной экологией, где жители "из-за смога неделями не видят солнца". Поскольку визит президента в Нижний Тагил 6 марта был ограничен, для более серьезного разбора ситуации он решил направить в уральский муниципалитет главу Минприроды.

Наиболее серьезные опасения в Нижнем Тагиле вызывает проблема питьевого водоснабжения. Качество воды в двух питьевых прудах города не соответствует нормам, а существующие очистные сооружения не отвечают современным требованиям. В настоящее время прорабатывается концессионное соглашение, предусматривающие строительство новых очистных сооружений. Однако экологи настаивают на том, что без тщательного изучения водоемов и их реабилитации тагильчане могут не дождаться улучшения качества воды.

Ранее по теме:
Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил
Мэр Носов, после выборов – в воду!

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×