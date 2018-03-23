Глава югорского Росприроднадзора уволен после скандальной проверкиСегодня в 13:11
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И миллиардного ущерба.
Глава Росприроднадзора по Югре Роман Мишенин уволен по истечении служебного контракта. Приказ об освобождении от должности подписал глава Минприроды России Сергей Донской. Исполняющим обязанности главы управления по регламенту назначен один из троих замов Мишенина.
Как сообщает РБК, увольнение руководителя последовало за проверкой регионального Росприроднадзора в 2017 году. Работа ведомства была признана неудовлетворительной, а в ходе финансового аудита обнаружились нарушения финансовой дисциплины. Глава Росприроднадзора Артем Сидоров рекомендовал Донскому не продлевать контракт с Мишениным.
Кроме того, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава выявил на лицензионных участках ряда нефтедобывающих компаний Югры и Ямала неучтенные нефтебуровые отходы – буролитовую смесь. По данным ЦСП, нанесенный ущерб превысил сотни миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".
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