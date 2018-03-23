×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Глава югорского Росприроднадзора уволен после скандальной проверкиСегодня в 13:11

  • Текст

И миллиардного ущерба.

Глава Росприроднадзора по Югре Роман Мишенин уволен по истечении служебного контракта. Приказ об освобождении от должности подписал глава Минприроды России Сергей Донской. Исполняющим обязанности главы управления по регламенту назначен один из троих замов Мишенина.

Как сообщает РБК, увольнение руководителя последовало за проверкой регионального Росприроднадзора в 2017 году. Работа ведомства была признана неудовлетворительной, а в ходе финансового аудита обнаружились нарушения финансовой дисциплины. Глава Росприроднадзора Артем Сидоров рекомендовал Донскому не продлевать контракт с Мишениным.

Кроме того, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава выявил на лицензионных участках ряда нефтедобывающих компаний Югры и Ямала неучтенные нефтебуровые отходы – буролитовую смесь. По данным ЦСП, нанесенный ущерб превысил сотни миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×