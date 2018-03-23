Сами виноваты? Депутат Госдумы призвал журналисток одеваться приличноСегодня в 15:40
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И не показывать части тела.
Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Фатих Сибагатуллин назвал журналистов слугами и призвал их "прилично одеваться".
"Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу", - заявил народный избранник в интервью изданию "Реальное время", комментируя дело о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого.
Ранее о приставаниях Слуцкого рассказали продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, заместитель главреда RTVi Екатерина Котрикадзе и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова. Сам обвиняемый парламентарий их слова опроверг. В комиссии по этике Госдумы заявили, что не нашли нарушений в поведении депутата. В ответ ряд СМИ заявил о полном или частичном разрыве отношений с Госдумой и Леонидом Слуцким, передает "Уралинформбюро".
В Кремле, в свою очередь, "открестились" от конфликта СМИ и Госдумы. "Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента. Наши законодатели сами могут выстроить отношения со средствами массовой информации. В настоящее время этот вопрос никак не является относящимся к компетенции администрации президента", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В секс-скандал с домогательствами угодили также депутаты Госдумы Станислав Говорухин и Владимир Жириновский. Журналистка "Радио Свобода" Дарья Комарова обвинила режиссера Говорухина в приставаниях во время интервью. По словам девушки, народный избранник просил ее снять колготки и ходить "подле него".
Главе ЛДПР Жириновскому "прилетело" от журналиста телеканала "Новое время" Рената Давлетгильдеева. Молодой человек написал в Facebook, что помощники депутата пытались "отвезти его в корпоративную сауну ЛДПР" после одного из мероприятий. Сам Жириновский во время интервью якобы трогал его ниже спины "так, что руки тряслись с диктофоном".
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