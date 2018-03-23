ЦИК подвел окончательные итоги выборов президента РФСегодня в 16:30
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Поставив точку.
Центризбирком России на заседании 23 марта утвердил окончательные итоги голосования на выборах президента РФ. На новый шестилетний срок избран действующий глава государства Владимир Путин с результатом 76,69% голосов, передает "Уралинформбюро".
Второе место у кандидата от КПРФ Павла Грудинина – 11,77% голосов, третьим идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).
За Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") голоса отдали 1,68% избирателей. Следом идут Григорий Явлинский ("Яблоко") – 1,05% голосов, Борис Титов ("Партия Роста") – 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,68% и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – 0,65%.
Явка на выборы составила 67,54%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы президента прошли свободно, конкурентно, прозрачно и в соответствии с законом. По ее словам, итоги голосования были отменены на 16 избирательных участках. Еще по семи были поданы иски о признании итогов голосования недействительными.
Точную дату инаугурации пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал назвать позднее – в "дополнительном объявлении". По закону, торжественная церемония должна пройти не ранее чем через 30 дней после объявления ЦИК официальных результатов выборов.
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