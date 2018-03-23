Владимир Жириновский заявил о завершении политической карьерыСегодня в 17:18
- Текст
И даже подготовил прощальную речь.
Владимир Жириновский назвал дату своего ухода из политики и даже подготовил прощальную речь, которую он намерен произнести по завершении политической карьеры.
По данным "Парламентской газеты", с прощальной речью либерал-демократ планирует выступить 1 мая 2036 года, покидая пост руководителя Госсовета. Эта должность, по задумке политика, должно стать главной в РФ, передает "Уралинформбюро".
"Я уверен, что и после моего ухода страна будет жить также спокойно и счастливо. Я хочу, чтобы никто больше не обманывал вас, обещая сказочную жизнь и кисельные берега. Помните, мы не должны делить общество на классы, именно такая страшная ошибка была допущена много лет назад", - говорится в прощальной речи Жириновского.
По мнению политика, к 2036 году в России наступит время "прямой демократии", когда не будет ни парламентов, ни политических партий, ни чиновники, влияющих на развитие страны. Россияне смогут из домов предлагать законы, а приниматься они будут через интернет-голосование.
Стоит отметить, что на выборах президента РФ Владимир Жириновский занял третье место – его поддержали 5,65% избирателей. После выборов встал вопрос, будет ли глава ЛДПР и дальше участвовать в политической жизни России. Некоторым экспертам показалось, что политик решил уйти в тень. В ответ Жириновский заявил, что никогда не отказывался от участия в выборах. "ЛДПР примет участие во всех выборах, которые будут в стране", - заявил он.
Ранее по теме:
ЦИК подвел окончательные итоги выборов президента РФ
Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:24
Покушавшегося на ведущую "Эха Москвы" ждет принудительное лечение
Дело за судом.Сегодня в 19:23
"Уральские авиалинии" проведут закрытую распродажу
Со скидками до 30%.Сегодня в 19:10
"Захват" екатеринбургской башни стоил руферам 500 рублей
Штрафа.Сегодня в 18:40
В Екатеринбурге ищут жертв частной медклиники
Пострадавших от действий эскулапов.Сегодня в 18:00
Куйвашев потребовал демонтажа башни "строго по расчетам"
И его безопасности для горожан.Сегодня в 17:51
Росприроднадзор снял со Среднеуральской птицефабрики обвинение в убийстве
Куриц.Сегодня в 17:47
Тюменец "насадил" BMW на ограждение
Не справился с управлением.Сегодня в 17:45
Инфляция уронила ставку Банка России
Еще на 0,25%.Сегодня в 17:39
Госдума РФ дала "зеленый свет" прямым договорам
Между жильцами и энергетиками.Сегодня в 17:32
В Австралии 150 дельфинов выбросились на берег
Выжили лишь 15 из них.Сегодня в 17:30
Склоны Красной Поляны пожелтели
Из-за песка из Африки.Сегодня в 17:24
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:18
Владимир Жириновский заявил о завершении политической карьеры
И даже подготовил прощальную речь.Сегодня в 17:15
Класс стрелявшей в Шадринске школьницы отправят на реабилитацию
Культурную.Сегодня в 17:12
В пермском медуниверситете незаконно растратили 16 миллионов
Возбуждено дело.
Главные новости
- Сегодня в 17:45Инфляция уронила ставку Банка России
- Сегодня в 17:18Владимир Жириновский заявил о завершении политической карьеры
- Сегодня в 16:53На екатеринбургскую телебашню ради флага РФ совершили последнее восхождение
- Сегодня в 16:04Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
- Сегодня в 13:59"Ощущение ужасное": эксперты поставили неуд проекту Ледовой арены от УГМК
Аналитика
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.
Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил
И когда спасут?