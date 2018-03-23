И даже подготовил прощальную речь.

Владимир Жириновский назвал дату своего ухода из политики и даже подготовил прощальную речь, которую он намерен произнести по завершении политической карьеры.

По данным "Парламентской газеты", с прощальной речью либерал-демократ планирует выступить 1 мая 2036 года, покидая пост руководителя Госсовета. Эта должность, по задумке политика, должно стать главной в РФ, передает "Уралинформбюро".

"Я уверен, что и после моего ухода страна будет жить также спокойно и счастливо. Я хочу, чтобы никто больше не обманывал вас, обещая сказочную жизнь и кисельные берега. Помните, мы не должны делить общество на классы, именно такая страшная ошибка была допущена много лет назад", - говорится в прощальной речи Жириновского.

По мнению политика, к 2036 году в России наступит время "прямой демократии", когда не будет ни парламентов, ни политических партий, ни чиновники, влияющих на развитие страны. Россияне смогут из домов предлагать законы, а приниматься они будут через интернет-голосование.

Стоит отметить, что на выборах президента РФ Владимир Жириновский занял третье место – его поддержали 5,65% избирателей. После выборов встал вопрос, будет ли глава ЛДПР и дальше участвовать в политической жизни России. Некоторым экспертам показалось, что политик решил уйти в тень. В ответ Жириновский заявил, что никогда не отказывался от участия в выборах. "ЛДПР примет участие во всех выборах, которые будут в стране", - заявил он.

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