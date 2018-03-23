И его безопасности для горожан.

При демонтаже екатеринбургской телебашни обязательна должна быть обеспечена безопасность горожан. Такое требование высказал свердловский губернатор Евгений Куйвашев в ходе встречи с сити-менеджером Александром Якобом и гендиректором "УГМК-Холдинга" Андреем Козицыным.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала, глава региона заслушал доклады принятых для безопасного сноса легендарного недостроя мерах.

"Сегодня задача номер один – принять исчерпывающие меры, чтобы демонтаж прошел строго по расчетам специалистов, чтобы исключить саму возможность каких бы то ни было последствий для горожан, их имущества, расположенных рядом зданий и объектов инфраструктуры", - подчеркнул Е.Куйвашев.

А.Якоба заверил, что исключить появление людей и транспорта вблизи площадки сноса призваны перекрытие близлежащих улиц 8 Марта, Куйбышева, Розы Люксембург, Декабристов, а также ограничение движения общественного транспорта, в том числе и метрополитена.

Компания-подрядчик "Работы взрывные специальные" предварительно провела тщательные расчеты и моделирование падения фрагментов конструкции, отметил А.Козицын. Для обрушенных частей башни подготовлена земляная подушка, мелкие осколки бетона задержит специальная сетка. Последнюю в народе окрестили "чулком смертника".

Кроме того, специалисты оценили состояние конструкций всех зданий по соседству, среди которых немало объектов культурного наследия, чтобы проконтролировать последствия сноса.

"Это современная технология, которая применяется по всему миру и прекрасно себя зарекомендовала. Причем у нас далеко не самый сложный объект, если изучить зарубежный опыт", - рассказал гендиректор "УГМК-Холдинга".

Ответственность компании-подрядчика застрахована, заверил он.

Снос недостроенной телебашни в уральской столице намечен на 9.00 24 марта 2018 года.