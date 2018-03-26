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Зарплаты ямальских чиновников обогнали общероссийскиеСегодня в 11:15

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В несколько раз.

Госслужащие Ямало-Ненецкого округа в 2017 году получали самые высокие зарплаты по сравнению с коллегами из других российских регионов.

По данным Росстата, средний доход ямальских чиновников составил 184 тысячи рублей. На втором и третьем местах – Чукотка (127 тысяч) и Хабаровский край (111 тысяч). Самые низкие заработки госслужащих зафиксированы в Ингушетии (25,5 тысячи), Карачаево-Черкесии (28 тысяч) и Северной Осетии (28,3 тысячи), сообщает "Коммерсантъ".

Заработки региональных чиновников в прошлом году росли медленнее федеральных – 1,8% против 2,7%. Муниципальные госслужащие в 2017 году стали зарабатывать в среднем на 3,3% больше. При этом в целом по экономике рост номинальных зарплат составил 7,7%, передает "Уралинформбюро".

Отмечается также, что среднемесячный заработок госслужащих в российских регионах в 2017 году равнялся 45,8 тысячи рублей. Доход чиновников в территориальных органах федеральных ведомств составлял 41 тысячу рублей, в госорганах субъектов РФ – 56,4 тысячи, муниципальных чиновников – порядка 39 тысяч. Средняя зарплата россиян в минувшем году составила 44,9 тысячи рублей.

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