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Путин предложил сажать на 12 лет за преступления в сфере госзакупокСегодня в 12:43

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В случае причинения крупного ущерба.

Преступления в сфере закупок для государственных или муниципальных нужд должны получить более жесткое уголовное наказание. Автором соответствующего законопроекта выступил глава РФ Владимир Путин. Документ несет изменения в статьи УК РФ "Подследственность" и "Провокация взятки либо коммерческого подкупа", сообщает "Парламентская газета".

Злоупотребление в сфере госзакупок предполагает штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет. За провокацию взятки или коммерческий подкуп придется выложить до 200 тысяч рублей штрафа или сесть за решетку на срок до пяти лет с запретом занимать определенные должности. В случае причинения крупного ущерба срок лишения свободы может растянуться до 12 лет, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, в уголовном кодексе может появиться статья о подкупе работников контрольной службы. За это предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей либо лишением свободы до 3 лет при выплате штрафа в размере десятикратной суммы подкупа.

26 марта инициатива президента РФ будет рассмотрена комитетом по госстроительству и законодательству перед первым чтением в Госдуме. Документ уже получил положительные заключения правительства и Верховного суда РФ.

Сегодня преступления в сфере госзакупок квалифицируются по статьям УК РФ о хищениях чужого имущества, злоупотреблениях полномочиями, а также о коммерческом подкупе, даче и получении взятки. При этом под нормы уголовного закона подпадают далеко не все выявленные нарушения.

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