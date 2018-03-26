Ради бизнеса.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка посетит Екатеринбург. Визит высокопоставленного силовика запланирован на 29-30 марта.

Ожидается, что вместе с Чайкой уральскую столицу посетят министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр открытого правительства Михаил Абызов, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов и другие чиновники.

Подробная программа визита генпрокурора пока не разглашается. Предполагается, что 30 марта он примет участие в совещании по защите прав инвесторов на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, передает "Уралинформбюро".

Предыдущий визит Юрия Чайки в Екатеринбург состоялся в октябре 2017 года. Тогда он провел совещание с прокурорами Урала, Сибири и Дальнего Востока на тему цифровой трансформации прокуратуры России.

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