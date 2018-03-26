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Объявился еще один претендент на мандат Лобова в свердловском ЗакСоСегодня в 17:46

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Его уже поздравляют с победой.

На мандат Евгения Лобова в свердловском Заксобрании появился второй претендент. За кресло депутата готов побороться предприниматель Алексей Холодарев.

В Facebook новоиспеченного кандидата уже вовсю поздравляют с победой и желают удачи на новом посту. Однако руководитель фракции "Справедливой России" в ЗакСо Андрей Жуковский призвал "не бежать впереди паровоза".

"В любом случае надо дождаться 3 апреля. Пусть господин Лобов спокойно покинет нас. Думаю, с большей долей вероятности мандат достанется Егору Шаламовскому", - заявил собеседник "Уралинформбюро".

Информация об уходе Евгения Лобова из регионального парламента появилась на прошлой неделе. Однопартийцы пояснили, что он решил больше внимания уделить семье и бизнесу.

Заявление парламентария о досрочном сложении полномочий будет рассмотрено 3 апреля на заседании ЗакСо, после чего СР в 10-дневный срок рассмотрит и выдвинет кандидатуру на освободившееся место. Возможный преемник Лобова – эсер Егор Шаламовский – в 2016 году выдвигался кандидатом в депутаты по Железнодорожной территориальной группе.

Ранее по теме:
Из свердловского ЗакСо уходит эсер Евгений Лобов

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