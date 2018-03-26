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Кремль закроет генконсульство США в ЕкатеринбургеСегодня в 18:52

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В ответ на американский демарш.

После 24 лет работы генеральное консульство США в Екатеринбурге может быть закрыто. Это станет ответной мерой на прекращение работы генконсульства России в Сиэтле, сообщили источники "Уралинформбюро".

В качестве "наказания" за отравление полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании власти США готовятся выслать 48 российских дипломатов, а также 12 членов постпредства России при ООН.

При начале дипломатической войны осенью 2017 года было закрыто генконсульство РФ в Сан-Франциско, чем власти США уровняли количество представительств двух держав до трех с каждой стороны. После закрытия консульств в Сиэтле и Екатеринбурге счет сократится до 2:2.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", американское консульство в уральской столице с прошлого года было вынуждено сократить свой персонал и ограничило выдачу виз.

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