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Дело о дисквалификации Якоба будет рассматривать новый судьяСегодня в 13:51

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Предыдущий заболел.

Процесс по иску свердловского управления Федеральной антимонопольной службы к главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу 27 марта будет вести другой судья. О "рокировке" говорят документы, опубликованные на сайте ведомства. Замена произошла из-за ухода предыдущего назначенного по делу арбитра Натальи Гнездиловой на больничный.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", антимонопольщики требуют привлечь сити-менеджера к административной ответственности по статье 14.9 КоАП. Ведомство настаивает, что мэрия не исполнила выданные УФАС предписания по устранению нарушения закона о торговле. Речь идет о принятой с отклонениями от законодательства схеме размещения нестационарных объектов на территории города в 2017–2018 годах.

Если ведомство добьется своего, главе "светит" дисквалификация на срок до трех лет либо штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что 12 февраля свердловский арбитраж на время приостанавливал рассмотрение дела против Александра Якоба. За пару недель до этого власти Екатеринбурга пытались оспорить в суде вынесенные антимонопольной службой предписания. Спор они проиграли, но решение суда на тот момент не вступило в силу, поэтому и было перенесено на конец марта рассмотрение дела по иску антимонопольщиков к сити-менеджеру.

Ранее по теме:
Свердловское УФАС снова вызвало Якоба в суд
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ФАС вызывает Александра Якоба в суд

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