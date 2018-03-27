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Путин назначил специалиста по Ближнему Востоку заместителем ЛавроваСегодня в 18:01

  • Текст

Указ подписан.

Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вершинин работает в системе МИД с 1976 года. Он занимал должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2005 году возглавил Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД. 64-летний дипломат владеет арабским, английским и французским языками, передает "Уралинформбюро".

Ранее прошла информация, что Сергей Лавров может покинуть пост министра иностранных дел РФ. По данным близких к ведомству источников, он не войдет в состав нового федерального правительства, сформированного Владимиром Путиным.

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