Указ подписан.

Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вершинин работает в системе МИД с 1976 года. Он занимал должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2005 году возглавил Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД. 64-летний дипломат владеет арабским, английским и французским языками, передает "Уралинформбюро".

Ранее прошла информация, что Сергей Лавров может покинуть пост министра иностранных дел РФ. По данным близких к ведомству источников, он не войдет в состав нового федерального правительства, сформированного Владимиром Путиным.