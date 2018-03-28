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Свердловские эсеры не ищут преемника КарапетянуСегодня в 16:25

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"Даже не думали".

Депутаты фракции "Справедливая Россия" в свердловском Заксобрании пока не озадачились поиском преемника Армена Карапетяна, которому грозит лишение мандата.

"Об этом мы даже не думали. В силу природной порядочности мне хочется верить, что коллеги Армена Эминовича по ЗакСо не оставят его без мандата. Пока никакого решения нет ни в Заксобрании, ни в суде. Это дело не одного года даже", - заявил "Уралинформбюро" руководитель фракции Андрей Жуковский.

28 марта мандатная комиссия свердловского Заксобрания рекомендовала лишить Карапетяна мандата за нарушения в декларации о доходах за 2016 год. Руководитель комиссии Алексей Коробейников не стал комментировать данное решение, отметив, что оно будет вынесено на рассмотрение ЗакСо 3 апреля.

На лишении Армена Карапетяна мандата настаивает прокуратура Свердловской области. Ранее она внесла в региональный парламент представление с требованием привлечь депутата к ответственности за нарушения правил подачи сведений о доходах и имуществе.

По данным источника "Уралинформбюро", Карапетян не сможет сохранить свой мандат в ЗакСо. "Решение уже состоялось. Поскольку "Единая Россия" представлена в ЗакСо большинством голосов, депутаты однозначно проголосуют за лишение мандата", - уверен собеседник агентства.

Ранее по теме:
Армен Карапетян останется без мандата депутата ЗакСо

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