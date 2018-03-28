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Умер сын легендарного конструктора КалашниковаСегодня в 19:09

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Оружейник Виктор Калашников.

27 марта на 77-м году жизни скончался советский и российский конструктор стрелкового оружия, сын Михаила Калашникова Виктор Калашников. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Ижевского государственного технического университета им. М. Т. Калашникова.

"27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова", - говорится в официальном сообщении.

Виктор Калашников родился в 1942 году. С 1966-го он начал трудовую деятельность в качестве конструктора. Провел многочисленные исследования для Ижевского машиностроительного завода и работал над усовершенствованием его продукции.

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