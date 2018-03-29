Альтернативный законопроект отклонен.

Комитет свердловского Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 29 марта поддержал законопроект губернатора Евгения Куйвашева, предусматривающий изменение принципа избрания главы Екатеринбурга.

Документ предполагает возвращение к "советской" системе, при которой глава избирается депутатами гордумы из числа предложенных конкурсной комиссией кандидатур. Поддержали проект поправок 5 членов комитета, против высказался лишь один. 3 апреля законопроект будет рассматриваться полным составом Заксобрания, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Альтернативный документ, внесенный в ЗакСо депутатом Вячеславом Вегнером, большинством голосов был отклонен. Он предусматривал возвращение прямых всенародных выборов "сильного мэра", который руководит также администрацией Екатеринбурга.

Подробнее о перипетиях отмены всенародных выборов мэра Екатеринбурга - в одном из ближайших материалов "Уралинформбюро".