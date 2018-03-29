По итогам праймериз.

Свердловское отделение партии "Единая Россия" дало старт предварительному голосованию по выборам в муниципальные думы области, в том числе в Екатеринбурге. Оргкомитет по подготовке к праймериз возглавил главный "медведь" Среднего Урала Виктор Шептий.

Как сообщили "Уралинформбюро" в реготделении, предварительное голосование пройдет по открытой модели – каждый гражданин сможет проголосовать за понравившегося кандидата от "Единой России". Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, будут выдвинуты партией на выборы. По Екатеринбургу, в частности, будут отобраны 75 потенциальных депутатов.

Праймериз состоятся 3 июня, непосредственно выборы - 9 сентября 2018 года.