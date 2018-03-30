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Из Екатеринбурга выставят сотрудников генконсульства СШАСегодня в 08:28

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Зеркальный ответ Штатам.

60 сотрудников дипломатического корпуса США - 58 в Москве и два в Екатеринбурге - должны до 5 апреля 2018 года покинуть Россию. Помимо этого будет закрыто американское генконсульство в Санкт-Петербурге. Его сотрудникам предписано освободить здание к 31 марта. Таковы зеркальные меры, принятые Москвой в ответ на высылку 60 работников российских дипмиссий Вашингтоном, передает "Уралинформбюро".

Аналогичная пропорция будет действовать и в отношении других государств, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также он приравнял поведение Запада, якобы вызванное отравлением Скрипаля, к глумлению над международным правом и в очередной раз отметил отсутствие какой-либо причастности Москвы к гибели экс-полковника ГРУ.

"Для того чтобы добиться нормального разговора, для того чтобы установить истину, мы официально предложили созвать 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде", - цитирует министра RT.

Стоит отметить, что за закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге проголосовали большинство пользователей соцсетей. Опрос был инициирован посольством России в Вашингтоне, в ответ на закрытие российского консульства в Сиэтле. Мнение жителей РФ поддержал МИД.

Ранее по теме:
Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
Россияне просят закрыть Генконсульство США в Санкт-Петербурге
МИД рекомендует лишить США консульства в Санкт-Петербурге

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