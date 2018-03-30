В охваченном горем Кемерово не нашлось собеседника ПутинуСегодня в 08:50
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Для предметного разговора.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин во время поездки в Кемерово не вышел к митингующим на площади Советов. По его словам, российскому лидеру там не с кем было "предметно говорить", передает "Уралинформбюро".
"Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", - цитирует Пескова Русская служба BBC.
По мнению пресс-секретаря главы государства, "в такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями - это кощунство". "Предметно говорить не с кем, когда столько людей", - добавил он.
25 марта в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. На следующий день на площади Советов собрались тысячи горожан, которые поначалу требовали правдивых данных о ходе поисково-спасательной операции, а затем призывали отправить в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Сам глава Кузбасса к митингующим не вышел. С горожанами общался его заместитель Сергей Цивилев, который, извиняясь за случившееся перед родственниками погибших и пострадавших, встал на колени.
Что привело к трагедии - в материале "Путин, поезд в огне!"
28 марта Заводский суд Кемерово удовлетворил ходатайства следствия и арестовал на 2 месяца фигурантов уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне". Под стражу, по данным "Интерфакса" заключены управляющая ТРЦ Надежа Судденок, охранник комплекса Сергей Антюшин, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию компании "Системный интегратор".
К настоящему моменту МЧС завершило разбор завалов на месте пожара. Основные версии возникновения возгорания – замыкание электропроводки и занесение открытого огня в здание.
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