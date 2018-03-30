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Общественному совету пригрозили роспуском.
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области пригрозило Общественному совету (ОС) роспуском, сообщил "Уралинформбюро" его председатель Николай Потеряев.
30 марта состоялось очередное заседание Совета, на котором планировалось обсудить возражения по результатам выборов председателя структуры. Член Общественной палаты Свердловской области Николай Потеряев был избран на пост председателя ОС по результатам голосования 25 января 2018 года. Однако позднее 4 члена совета, выступившие против Потеряева, решили опротестовать результаты голосования и подали возражение.
На заседании 30 марта замминистра МУГИСО Сергей Сосновских неожиданно для членов ОС поставил вопрос о выборе председателя, хотя в повестке данного вопроса не было.
"В итоге 12 голосов поделились поровну – за меня и за руководителя Уральской палаты недвижимости Татьяну Деменюк (при выборе председателя в январе она проиграла один голос - прим.ред.). Сосновских начал запугивать членов ОС роспуском Общественного совета в том случае, если они не проголосуют за Деменюк", - сообщил агентству Николай Потеряев.
Информацию об этом подтвердила еще один член ОС Анастасия Климина:
"Со стороны министерства было оказано давление на нашу гражданскую позицию. Мы считаем, что у нас абсолютно легитимный председатель. Голосование в январе прошло строго по протоколу. На нем присутствовал вице-губернатор Сергей Зырянов (и.о. главы МУГИСО - прим. ред.), который передал документы Николаю Потеряеву, а также подтвердил его право проводить заседания. Однако впоследствии нам было заявлено, что результаты голосования нелегитимны".
По ее словам, в составе Общественного совета присутствует 4 человека, действия которых идут вразрез с мнением большинства. "Нам был поставлен ультиматум - голосовать, как надо, или совет распустят. Но ведь ОС - это некий наблюдающий орган за соблюдением законодательства в работе министерства, ославившегося коррупционными скандалами. ", - добавила Анастасия Климина.
Следующее заседание Общественного совета при МУГИСО намечено на 4 апреля. По мнению наблюдателей, в выборе Деменюк главой Совета заинтересованы член региональной Общественной палаты Валерий Черкашин и блогер Александр Аникин. Последний заявлял, что готов стать заместителем председателя.
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