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Проповедником идей Жириновского на Ямале стал уроженец УзбекистанаСегодня в 16:12

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Денис Садовников.

Новым лидером либерал-демократов Ямала стал депутат Тюменской областной думы Денис Садовников. Его кандидатура была утверждена на пост и.о. координатора Ямало-Ненецкого реготделения высшим советом ЛДПР.

"Координатор ЛДПР в городе Ноябрьске (Садовников - прим.ред.) многие годы прожил на севере, нацелен на продуктивную работу во благо жителей Ямала, имеет внушительный опыт партийного строительства и парламентской деятельности. В 2015 году, будучи депутатом думы города Муравленко, наряду с другими кандидатами был предложен президентом России в качестве кандидата в губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе партии.

Денис Садовников родился в 1978 году в Алмалыке (Узбекистан, Ташкентская область). Окончил Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет по специальности "Информационные системы в экономике".

Александр Голубенко, возглавлявший реготделение ЛДПР на Ямале до Садовникова, покинул пост в конце прошлой недели. По официальной версии, он решил уделить больше внимания в Заксобрании ЯНАО, депутатом которого является. Однако не исключено, что уход связан с результатом президентских выборов – Владимир Жириновский в округе уступил не только Владимиру Путину, но и выдвинутому КПРФ Павлу Грудинину.

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