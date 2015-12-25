В Екатеринбурге скончалась народная артистка России Галина Умпелева21 декабря в 14:50
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На 78 году жизни.
В Екатеринбурге ушла из жизни народная артистка России Галина Умпелева. О смерти актрисы Свердловского академического театра драмы сообщила начальник управления культуры горадминистрации Татьяна Ярошевская.
"Прекрасная, удивительная, Великая русская актриса – Вечная память..." – написала чиновница на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Актриса блистала в Театре драмы без малого 50 лет. На ее счету роли Бланш Дюбуа в "Трамвае "Желание", Гелены в "Варшавской мелодии", Раневской в "Вишневом саду", Веры в "Обрыве" и не только. Всего около 150 воплощенных амплуа.
Галина Умпелева является лауреатом премий "Золотая маска" и "Браво!", обладателем ордена Почета и премии губернатора. В 2010 году она была удостоена звания "Почетный гражданин Свердловской области".
Чуть более года назад корреспонденту "Уралинформбюро" посчастливилось встретиться с актрисой и взять у нее интервью "Канкан театр не спасет".
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