×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Моника Беллуччи снимется в русском кино21 декабря в 19:14

  • Текст

Если получит интересное предложение.

Итальянская кинозвезда Моника Беллуччи не прочь сыграть в русском фильме. Об этом она сообщила на пресс-конференции во время премьеры новой ленты Эмира Кустурицы. Правда, добавила, что интересных предложений от режиссеров пока не поступало.

Актриса и фотомодель знакома с творчеством Эйзенштейна, Тарковского, Кончаловского, Михалкова, а два года назад видела в Каннах "Левиафан", передает "Уралинформбюро".

52-летняя Беллуччи, посетившая Москву третий раз, призналась, что чувствует себя комфортно. "Мне близка ваша славянская культура, совмещение трагического и комического, умение выживать и вера в завтрашний день, несмотря ни на что", – отметила итальянка.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Прокуратуре невдомек

Прокуратуре невдомек

Что исполнил Куйвашев

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus