Если получит интересное предложение.

Итальянская кинозвезда Моника Беллуччи не прочь сыграть в русском фильме. Об этом она сообщила на пресс-конференции во время премьеры новой ленты Эмира Кустурицы. Правда, добавила, что интересных предложений от режиссеров пока не поступало.

Актриса и фотомодель знакома с творчеством Эйзенштейна, Тарковского, Кончаловского, Михалкова, а два года назад видела в Каннах "Левиафан", передает "Уралинформбюро".

52-летняя Беллуччи, посетившая Москву третий раз, призналась, что чувствует себя комфортно. "Мне близка ваша славянская культура, совмещение трагического и комического, умение выживать и вера в завтрашний день, несмотря ни на что", – отметила итальянка.