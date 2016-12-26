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Джордж Майкл умер на РождествоСегодня в 09:14

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Не выдержало сердце.

Легендарный британский певец Джордж Майкл скончался в собственном доме в рождественские выходные. По предварительным данным, причина смерти 53-летней звезды - сердечная недостаточность, пишет издание Billboard.

По словам менеджера певца, утром 25 декабря 2016 года ему сообщили, что Майкл обнаружен мирно лежащим в постели. Подозрительных обстоятельств полиция не усмотрела. Сердечная недостаточность стала неожиданностью для окружения музыканта, хотя в 2011 году он перенес тяжелую пневмонию.

В соцсетях Twitter и Instagram нарастает поток соболезнований. В частности, их выразили Элтон Джон, мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

Записи Джорджа Майкла разошлись по всему миру тиражом около 100 миллионов, передает "Уралинформбюро". Самые популярные композиции - Last Christmas, Wake me up before you go-go и Don't let the sun go down on me, записанная совместно с Элтоном Джоном.

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