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Николас Кейдж хочет забрать сына у супруги27 декабря 2016 в 11:07

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Не дожидаясь развода.

Американский актер Николас Кейдж решил добиться единоличной опеки над сыном. При этом развод с супругой еще не оформлен. Об этом сообщают голливудские СМИ.

Пара заявила о расставании летом 2016 года, но юридические формальности отложили, чтобы не расстраивать сына. Изначально супруги решили, что 11-летний мальчик будет проводить одинаковое количество времени с каждым из родителей. Но со временем жена Кейджа оказалась недовольна, что ребенок постоянно в разъездах из-за занятости отца – в этом году актер был задействован сразу в пяти проектах.

В итоге отец пожелал заниматься воспитанием сына самостоятельно.

Николас Кейдж - актер, продюсер и кинорежиссер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус". Наибольшую известность получил благодаря ролям в кинолентах "Без лица", "Семьянин", "Скала", "Ученик чародея", передает "Уралинформбюро".

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