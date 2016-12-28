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Ушла из жизни принцесса Лея из "Звездных войн"28 декабря 2016 в 08:33

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Актрисе Кэрри Фишер было 60 лет.

Американская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киносаге "Звездные войны", умерла в госпитале Лос-Анджелеса. Об этом сообщают представители ее семьи, передает "Уралинформбюро".

24 декабря 60-летняя Фишер перенесла сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Великобритании в США. После посадки ее срочно госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы Лос-Анджелеса. 25 декабря сообщалось, что состояние Фишер стабилизировалось.

Кроме 4 эпизодов "Звездных войн", актриса снялась в таких картинах, как "Когда Гарри встретил Салли", "Сердцеедки". Последний раз она появилась на большом экране в прошлом году - в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы".

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