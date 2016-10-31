Панайотова нацелили на "Евровидение" 09 января в 18:08
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Уроженец Запорожья попробует "взять" Киев.
Представителем России на "Евровидении-2017" может стать Александр Панайотов. Как пишут СМИ, кандидатура 32-летнего финалиста шоу "Голос" якобы уже одобрена музыкальной дирекцией "Первого канала".
По имеющимся сведениям, в этом году, как и в последние несколько лет, не будет национального отбора артиста - участника конкурса определит совет российского оргкомитета. Уже в феврале "Первый канал" объявит о своем решении представителям "Евровидения" - именно им принадлежит исключительное право первыми официально называть конкурсанта от той или иной страны.
Сам Панайотов, кстати, уроженец Запорожья, отмечает, что о решении "Первого канала" ничего не знает. Однако он будет "счастлив представить нашу страну на конкурсе".
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая, передает "Уралинформбюро".
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