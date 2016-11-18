Ради детей.

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились держать в тайне подробности своего развода, передает CNN со ссылкой на совместное заявление звезд.

"Стороны и их адвокаты подписали соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи, что будет выражаться в сохранении конфиденциальности всех судебных документов и привлечении мирового судьи для вынесения необходимых правовых решений и скорейшего разрешения любых остающихся вопросов", — говорится в обращении.

Отмечается, что в дальнейшем Питт и Джоли планируют "выступать единым фронтом" для защиты своих шестерых детей.

Анджелина Джоли подала на развод со звездным супругом 19 сентября 2016 года. Одной из причин она назвала его жестокое обращение с детьми, передает "Уралинформбюро".