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Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современностиСегодня в 19:13

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В России.

Аналитики "Яндекса" при участии сайта "КиноПоиск" исследовали, как развивалась и чего достигла российская киноиндустрия в XXI веке. Как выяснилось, за последние 15 лет она увеличилась в 3 раза – всего было снято 2,3 тысячи полнометражных фильмов, 3,4 тысячи сезонов сериалов и телефильмов, порядка 100 полнометражных мультфильмов, передает "Уралинформбюро".

Самым дорогим в производстве оказался фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2: Цитадель" (потрачено 45 миллионов долларов), тогда как самым прибыльным – "Сталинград" Федора Бондарчука (заработано 68 миллионов долларов). Наибольшего признания публики добились ленты "Дурак" Юрия Быкова и "Легенда №17" Николая Лебедева.

Звания самого популярного актера удостоился Константин Хабенский ("Ночной дозор", "Географ глобус пропил", "Ирония судьбы. Продолжение"). Верхнюю строчку в рейтинге актрис заняла Оксана Акиньшина ("Сестры", "Стиляги", "Высоцкий. Спасибо, что живой").

Самым популярным режиссером 15-летия стал Тимур Бекмамбетов. Второе и третье места достались Алексею Балабанову и Петру Буслову.

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