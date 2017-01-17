Василий Лановой отметит день рождения на сцене16 января в 11:07
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Актер полон сил и планов.
Народному артисту СССР Василию Лановому 16 января 2017 года исполняется 83 года. По традиции он встретит день рождения на сцене родного Театра имени Вахтангова, где сыграл множество ролей. Это и Фортинбрас в "Гамлете", Маяковский в "Конармии", Цезарь в "Антонии и Клеопатре", Пушкин в "Шагах Командора", Бернард Шоу в "Милом лжеце" и многие другие. 16 января зрители вновь увидят своего кумира в спектакле "Посвящение Еве".
Параллельно у Ланового сложилась звездная карьера в кино. Среди фильмов 50-60 годов с его участием – "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Война и мир". Для эпохи 70-х знаковыми стали ленты "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных".
А совсем скоро на телеэкраны выйдет картина "Чужой дед" режиссера Мурада Алиева, где герой Василия Ланового разоблачает банду черных риелторов, которые охотятся за квартирами пожилых людей.
Со съемками и театральной работой актер совмещает руководство кафедрой "Художественное слово" в Театральном институте имени Б. Щукина. Кроме того, успевает курировать московское подразделение "Бессмертного полка", передает "Уралинформбюро".
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