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Поклонники "оживили" Элвиса Пресли17 января в 17:52

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В своих мечтах.

Элвис Пресли жив, уверены почитатели короля рок-н-ролла. В подтверждение они выложили в одном из сообществ в Facebook снимок якобы 82-летнего музыканта, передает "Уралинформбюро".

Фотография была сделана 8 января в поместье Грейслен (штат Мемфис), где ежегодно собираются фанаты певца чтобы почтить его память. Один из них увидел в чертах лица полного пожилого седого мужчины с длинной бородой сходство с Элвисом Пресли. Единомышленники с воодушевлением подхватили идею о том, что их кумир жив.

Стоит отметить, что король рок-н-ролла умер в 1977 году. Ни причину его гибели, ни снимки трупа не обнародовали, а гроб на похоронах был плотно закрыт. Поэтому поклонники решили, что Элвис Пресли инициировал свою смерть, чтобы просто спокойно жить дальше.

Фото: facebook.com

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