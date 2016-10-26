Денег ему хватит.

Голливудская знаменитость Джек Николсон завершил актерскую карьеру. Об этом в своем телеинтервью рассказал его близкий друг Питер Фонда.

По словам последнего, 79-летний Николсон точно вышел на пенсию, а заработанного за годы съемок в кино ему хватит надолго.

Последним фильмом, в котором играл Джек Николсон, стала лента "Как знать", вышедшая на экраны в 2010 году. Всего в фильмографии актера более 70 картин. Среди самых известных "Отступники", "Профессия репортер", "Пролетая над гнездом кукушки" и "Китайский квартал". В числе трофеев звезды - три "Оскара", семь "Золотых глобусов" и множество других наград, передает "Уралинформбюро".