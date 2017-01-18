Всемогущий Джим Керри отметил 55-летиеСегодня в 14:48
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В ожидании "Оскара".
17 января свой 55-й день рождения отпраздновал знаменитый комик Джим Керри.
Его актерский дебют состоялся в 1983 году в "Резиновом лице" Глена Салзмана. Однако популярность пришла к Керри лишь 10 лет спустя - в 1994 году на экраны вышел "Эйс Вентура: Розыск домашних животных". Затем последовали "Тупой и еще тупее", "Маска", "Шоу Трумана", "Гринч - похититель Рождества". Всего в фильмографии актера больше 40 картин, последней его работой стала роль Питера в "Плохой партии", передает "Уралинформбюро".
За свою карьеру Джим Керри получил два "Золотых глобуса" и десяток наград MTV Movie Awards, но все его мечты - об "Оскаре".
"Я буду неудовлетворен до тех пор, пока не окажусь в потоке света перед камерой с благодарственной речью. Вы понимаете, о чём я… Я не знаю, каким образом я добуду "Оскара" и что мне придется для этого сделать. Да, такой я тщеславный!.." - цитирует одно из интервью актера "Википедия".
Стоит отметить, что в последние полтора года Джим Керри стал участником множества судебных тяжб. На актера ополчились родственники его подруги Катрины Уайт, скончавшейся осенью 2015 года в Лос-Анджелесе, - Керри порвал с девушкой незадолго до этого.
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