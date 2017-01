С единоличным правообладателем Sony/ATV.

Британский музыкант, основатель The Beatles Пол Маккартни пытается отсудить у компании Sony/ATV права на песни, написанные им в соавторстве с Джоном Ленноном, сообщает The Hollywood Reporter.

Права на композиции, увидевшие свет в 1962-1971 годах, передавались разным издателям. В 1980-х годах их выкупил певец Майкл Джексон. В числе прочего речь идет о песнях Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Затем он разделил права с Sony/ATV, которая после смерти Джексона в 2009 году стала единоличным правообладателем.

Юристы Маккартни рассчитывают выиграть дело не позднее октября 2018 года, передает "Уралинформбюро".