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Королевская двойня добавит хлопот Джорджу КлуниСегодня в 11:03

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Хватило бы и одного.

55-летний актер Джордж Клуни и его жена Амаль скоро дебютируют в роли родителей. Знаменитая чета ждет сразу мальчика и девочку. Такую двойню в народе часто называют королевской, передает "Уралинформбюро".

"Когда Джордж и Амаль узнали, что это близнецы, они были удивлены и немного напуганы, оба сказали, что и одного было бы достаточно. Но новость сделала их очень счастливыми", - цитирует In Touch близкого знакомого пары.

Также сообщается, что 38-летняя Амаль забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Стоит отметить, что еще недавно Джордж Клуни категорически отказывался даже от мысли об отцовстве.

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