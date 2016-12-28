Екатеринбург и Челябинск не увидят "Игры" БасковаСегодня в 16:04
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Шоу отменили.
Николай Басков вычеркнул уральские города из гастрольного тура с программой "Игра".
В Челябинске певца ждали в Театре оперы и балета имени М.И.Глинки 5 марта 2017 года, а в соседнем Екатеринбурге 7 марта - в ККТ "Космос". По информации организаторов, концерты отменены по техническим причинам.
Сдать билеты, за которые, к слову, пришлось выложить от 1800 до 5500 рублей, можно только при наличии паспорта, сообщили "Уралинформбюро" в компании Kassir.ru.
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