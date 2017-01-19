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Джонни Деппа "канонизировали"Сегодня в 16:11

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А Бритни Спирс припомнили старое.

В Лос-Анджелесе прошла 43-я церемония вручения премии People's Choice Awards. Награды лучшим из лучших по итогам 2016 года вручали в театре "Майкрософт".

"Любимой иконой кино" признан Джонни Депп. Дженнифер Лопес получила титул "Любимая актриса криминальной драмы ТВ", а Том Хэнкс сразу два - "Любимый актер" и "Любимый драматический киноактер", передает "Уралинформбюро".

Среди актрис выделили Дженнифер Лоуренс, а среди экшен-киноактеров - Роберта Дауни-младшего.

Любимым фильмом американцы назвали "В поисках Дори", лучшим экшеном - "Дэдпул", а комедией - "Очень плохих мамочек". Самым-самым мультсериалом являются, конечно же, "Симпсоны".

Наибольшее число статуэток получила Бритни Спирс - она стала победительницей в номинациях "Любимая исполнительница", "Любимый поп-исполнитель" и "Любимая звезда в социальных сетях". Ей на пятки наступает Джастин Тимберлейк, чью композицию Can't Stop the Feeling назвали любимой песней года. Также он удостоился звания любимого исполнителя.

Лучшей из лучших R&B-певцов стала Рианна.

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