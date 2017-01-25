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Возраст не помеха: Мел Гибсон стал отцом в девятый раз24 января в 15:51

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В 61 год.

Звезда Голливуда Мел Гибсон стал отцом в девятый раз. 26-летняя подруга актера - сценаристка Розалинда Росс родила своего первенца 20 января в Лос-Анджелесе, пишет People.

Вес Ларса Джерарда Гибсона, так назвали малыша, был всего 2400 граммов, видимо, он появился на свет раньше срока, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что семь детей Мела Гибсона - шесть сыновей и дочь - появились в первом браке с медсестрой Робин Мур. В 2009 году вторая жена актера, российская пианистка Оксана Григорьева, родила ему вторую дочь, но вскоре супруги со скандалом развелись.

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