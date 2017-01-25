Куда уж Цыгановой с соболиной душегрейкой.

Звезда "Спасателей Малибу" и борец за права животных Памела Андерсон намерена подарить новой первой леди США Мелании Трамп шубу из российского искусственного меха.

О своем намерении актриса заявила на мероприятии зоозащитной организации PETA, активисткой которой является, пишет The Hill. Памела Андерсон подчеркнула, что не знает позиции 45-го президента США относительно прав животных, однако любимый дизайнер его жены - Марк Бауэр придерживается принципов веганства.

"Я собираюсь послать ей одну из своих российских экошуб в качестве подарка, потому что я сейчас занимаюсь дизайном мехов в России", - поделилась зоозащитница.

Стоит отметить, что в начале января певица-шансонье Вика Цыганова сшила для жены Трампа жакет из соболя и кашемира, чтобы он "согревал душу Мелании в трудные минуты". Подарок был отправлен в Штаты "Почтой России", передает "Уралинформбюро".